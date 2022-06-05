Украинские силы контролируют около половины Северодонецка, - Гайдай

Российская армия бросает все свои резервы на захват Северодонецка в Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Раньше россиянам удавалось захватить большую часть города, но теперь наши военные оттеснили их.

По словам Гайдая, россияне пытались снести мосты, "чтобы мы не могли дать подкрепление нашим ребятам, находящимся в Северодонецке, защищающим Луганщину... Они действительно боятся, что успех наших защитников будет развиваться, а это может быть, если вовремя будут обеспечены боеприпасы, оружие и подкрепление – это первое, чего они боятся.

Сейчас украинские силы контролируют около половины Северодонецка.

Гуманитарная ситуация в регионе сложная, поскольку невозможно ни эвакуировать людей, ни подвезти в Северодонецк гуманитарную помощь. Единственные населенные пункты, куда можно доставить гуманитарный груз – продукты, лекарства – это Лисичанск и Горское. Отмечается, что российская армия стреляет по эвакуационным автобусам.

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