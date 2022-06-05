Новости • Война

Оккупанты обстреляли ракетами гражданский аэродром на Харьковщине, - прокуратура

6 51910
Оккупанты обстреляли ракетами гражданский аэродром на Харьковщине, - прокуратура
Ночью 4 июня российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В результате обстрела повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.

По результатам первоочередных следственных действий обнаружены и изъяты обломки снарядов.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами село возле Харькова, - Генштаб ВСУ

Топ комментарии

  • Gessoyo Pan
    Российские солдаты - это наёмные убийцы. А граждане России - это заказчики массового убийства.
  • vadyan
    Підари. Це там де люди парашутним спортом займалися і можна було на маленькому двомістному з інструктором політатм
  • saimansay
    Расстрелять всех железнодорожников и перекрасить все рельсы в зеленый цвет.
    А почему в зеленый?
    Я так и знал - что по первому предложению вопросов не возникнет.

    безнадега рф - стрелять по аэродрому в надежде попасть в американскую помощь.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости