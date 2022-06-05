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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву (обновлено)

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву (обновлено)
В Киеве утром были слышны взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП.

В 5.01 раздавалась воздушная тревога.

Было не менее 5 прилетов, в том числе на Дарнице (густой дым в районе Дарницкого вокзала) и Позняках.

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Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что в результате ракетных ударов по Киеву пострадал один человек, он госпитализирован.

"Об утренних взрывах в Дарницком и Днепровском районах столицы. На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одно пострадавшее лицо госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Потому что лично вас с вашим орлиным глазом (или глазами) в составе боевой дежурной смены не было. Вы видимо отлучались по нужде малой а может и большой и ********* на рабочее места. Или ********. А без вас ну ни как обнаруживать, а тем более сбивать 100% целей не получается. Ходят слухи, что при вашем личном участии сбивается даже 102% обнаруженных целей из 100 возможных.
  • Super Gut
    А ви звернули увагу на такий цікавий момент: того рудого виродка, який підписав на туалетному папері будапештський меморандум, за яким Україна подарувала кацапам тисячі ракет, до сих пір не відправлено за грати по статті держзрада?!!
  • Hulio
    Три роки Клоун займався великим крадівництвом за рахунок ВПК і ЗСУ.
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