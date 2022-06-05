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Более 2500 ракет выпустила Россия по Украине, - Зеленский

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Более 2500 ракет выпустила Россия по Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что российские оккупанты выпустили по территории Украины уже более 2500 ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

"Утром сегодняшнего дня (4 июня. – Ред.) количество различных российских ракет, примененных против Украины, уже – 2503.

Наши Герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери. Я благодарен каждому защитнику, каждой защитнице, приближающей тот день, когда России все же придется оставить Донбасс в покое", - сказал Зеленский.

Российские захватчики уничтожают своими обстрелами социальные учреждения, жилые дома, церкви и религиозные постройки, культуру и искусство Украины.

Все факты уничтожения Россией памятников культуры являются достаточным основанием для исключения ее из ООН и ЮНЕСКО.

Президент подчеркнул, что Россия сама себя унижает уничтожением городов и людей Украины, особенно убийством невинных и безоружных детей. Зеленский добавил, что война остановится, как только один человек в Москве отдаст такой приказ.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Курепин
    Ты кто *****, ****** статист??? или што то делать будем? гондон!
  • Борменталь Незабаром
    підрахуй
  • Advokat Savchuk
    Деякі " стурбовані" за бугром навіть не згадують про відсутність в Украіни паритету по ракетах, про заборону розміщення в Європі ракет понад 500км, а нас вбивають з Каспійського моря і сараотова 2500км. І що найгірше, переживають щоб ми немали зброі понад 70км і поважали *********. І жодна ооновська **** не скаже москалям: чому стріляєте майже міжконтинентальними ракетами, покайтесь за тисячі вбитих дітей і мирняка, компенсуйте зруйновану цивіл.інфраструктуру, а не вимагайте поваги і сахранєнія іпла
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