Часть жителей Северодонецка россияне принудительно вывезли на оккупированную территорию, - ВЦА

Россияне принудительно депортировали на оккупированную территорию часть населения Северодонецка, в котором продолжаются бои.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о количестве людей, которые остаются в городе, глава военной гражданской администрации отметил, что до начала штурма российскими войсками в Северодонецке находилось около 13 тысяч населения.

"Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию".

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