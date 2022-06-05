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Часть жителей Северодонецка россияне принудительно вывезли на оккупированную территорию, - ВЦА

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Часть жителей Северодонецка россияне принудительно вывезли на оккупированную территорию, - ВЦА
Россияне принудительно депортировали на оккупированную территорию часть населения Северодонецка, в котором продолжаются бои.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о количестве людей, которые остаются в городе, глава военной гражданской администрации отметил, что до начала штурма российскими войсками в Северодонецке находилось около 13 тысяч населения.

 "Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию".

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Топ комментарии

  • Michal Woronowsky
    Ага, особливо ждунів на асвабадітєлєй.
  • Vladimir Baranov 7f754d40
    Дочекались "азвабадителей". От не розумію чого ще сидіти під обстрілами?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Какой ночной клуб при уже введенных по вашей методе мерах? И еще, почему токарю-сварщику-уборщику за еду работать, а бизнесмена надо за границу отправлять. Может он хорошо и здесь уборщиком за еду отрабатывать будет?
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