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Украинские военные успешно сдерживают попытки оккупантов оцепить позиции на Луганщине, однако РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, - американский Институт изучения войны

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Украинские военные успешно сдерживают попытки оккупантов оцепить позиции на Луганщине, однако РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, - американский Институт изучения войны
Российские силы еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, однако украинская оборона остается сильной на этой ключевой позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Украинские военные успешно сдерживают попытки РФ оцепить позиции на Луганщине и отбивают лобовые атаки оккупантов в Северодонецке.

В то же время аналитики уточняют, что украинские войска, вероятно, более истощены, чем следует из заявлений главы ОВА Луганщины Сергея Гайдая.

Российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на битве за Северодонецк, чтобы добиться скромных успехов, украинские военные сохраняют гибкость, чтобы не только проводить локальные контратаки в других местах (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке.

Также отмечается, что российские войска начали серию неудачных наступательных операций к юго-западу от Изюма и в районе Лимана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ перегруппировались и принимают меры по возобновлению контроля над Северодонецком, - ВГА

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Надо отправить в Северодонецк Марфу Безмозглую , тогда оркам точно не сдобровать
  • Стороннімв Богдан
    Не забуваємо....завдяки кому наші ночі мирні...
  • viktor 9e38a7be
    переконали Украiну вiдмовитись вiд ядерноi зброi,пiдписавшись за гарантiю ii безпеки.а зараз ведуть дослiдження,коли вiд безпеки незалишилось,навiть,назви...
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