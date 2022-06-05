Украинские военные успешно сдерживают попытки оккупантов оцепить позиции на Луганщине, однако РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, - американский Институт изучения войны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Украинские военные успешно сдерживают попытки РФ оцепить позиции на Луганщине и отбивают лобовые атаки оккупантов в Северодонецке.
В то же время аналитики уточняют, что украинские войска, вероятно, более истощены, чем следует из заявлений главы ОВА Луганщины Сергея Гайдая.
Российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на битве за Северодонецк, чтобы добиться скромных успехов, украинские военные сохраняют гибкость, чтобы не только проводить локальные контратаки в других местах (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке.
Также отмечается, что российские войска начали серию неудачных наступательных операций к юго-западу от Изюма и в районе Лимана.