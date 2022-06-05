Военные моряки сбили две российские ракеты над Николаевщиной, - ВМС

В небе Николаевской области военные моряки уничтожили две вражеские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВС Украины в фейсбуке.

"Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью. Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не в первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов.

"Только вчера личный состав ВМС ВСУ уничтожил 4 крылатые ракеты оккупантов, выпущенных по мирным городам Украины", - добавили в ВМС.

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