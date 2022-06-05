Ракета оккупантов пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС, это очередной акт ядерного терроризма, - "Энергоатом". ФОТОрепортаж

Российская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Об этом в Telegram сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 05 июня 2022 года, россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5.30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Вероятно, эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня с утра прогремели взрывы", - говорится в сообщении.

"В настоящее время россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", - добавили в "Енергоатоме".

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