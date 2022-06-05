Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 150 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1381 танк и 3392 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 июня потери личного состава противника составляют примерно 31150 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 31 150 (+100) человек ликвидировано,
танков – 1381 (+5) ед.,
боевых бронированных машин - 3392 (+13) ед.,
артиллерийских систем - 686 (+6) ед.,
РСЗО - 207 (+0) ед.,
средства ПВО - 95 (+0) ед.,
самолетов - 210 (+0) ед.,
вертолетов - 175 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
крылатые ракеты – 122 (+0),
корабли /катера - 13 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед.,
специальной техники – 53 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе ВСУ.