Вследствие агрессии РФ в Украине погибли 262 ребенка, более 467 - ранены, - Офис генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 189, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.
В часности, 3 июня вследствие попадания вражеского снаряда в дом в Горском Северодонецкого района Луганской области получил ранения, несовместимые с жизнью, 13-летний парень.
В ходе фиксации военных преступлений стало известно о ранении двоих детей в Волновахском районе Донецкой области.
Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.