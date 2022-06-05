Вследствие агрессии РФ в Украине погибли 262 ребенка, более 467 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 5 июня 2022 года более 729 детей пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 262 ребенка погибли и более 467 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 189, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.

В часности, 3 июня вследствие попадания вражеского снаряда в дом в Горском Северодонецкого района Луганской области получил ранения, несовместимые с жизнью, 13-летний парень.

В ходе фиксации военных преступлений стало известно о ранении двоих детей в Волновахском районе Донецкой области.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.

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