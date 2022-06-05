Вражеские ДРГ активизировались в Киеве и области, но результаты их работы сводятся к нулю, - Денисенко

В последнее время отмечается усиление диверсионной работы россиян в Киеве и Киевской области, по поводу задержания диверсантов проводится огромная оперативная работа.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле ситуация такова, что в последнее время россияне действительно усилили диверсионную работу. Они набирают людей, преимущественно с оккупированных территорий, это Донецкая (и Луганская. - Ред.) области, это люди, которые как минимум понимают, а иногда даже могут говорить на украинском языке, для того чтобы потом их перебрасывать в другие регионы Украины и совершать здесь те или иные теракты", - укажи он.

Денисенко добавил, что был период, когда ДРГ несколько затихли, однако они вновь активизировались, их задерживают "относительно регулярно".

Советник министра отметил, что по поводу задержания диверсантов проводится огромная оперативная работа.

"И сейчас, на самом деле, результаты работы ДРГ абсолютно минимальны, а то и сводятся к нулю", - подчеркнул Денисенко.

По его словам, главные цели ДРГ – сеять панику и делать жизнь на территориях вдали от фронта максимально напряженной. Поэтому советник министра призвал граждан "не расслабляться, потому что война продолжается", быть бдительными и при необходимости обращаться в полицию.

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