Энергетики ДТЭК и коммунальные службы вернули свет в Славянск, - глава ВГА Лях

Энергетики компании ДТЭК вместе с городскими коммунальными службами восстановили электроснабжение Славянска, сообщила глава местной военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Спасибо высоковольтникам ДТЭК и работникам наших коммунальных предприятий за восстановленное электричество! В большей части города свет есть. Сейчас бригады устраняют неполадки, которые возникли из-за вчерашней грозы", - сообщил глава Славянской администрации, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что сейчас главной коммунальной проблемой остаётся отсутствие водоснабжения.

"Надеюсь, что и с ней мы справимся. Это сложный процесс, поскольку посёлки расположены в зоне боевых действий. А технология ремонта требует, чтобы специалисты находились там постоянно. Тем не менее, люди рискуя жизнью, выполняют свою задачу. Низкий им за это поклон", - отметил Вадим Лях.

Напомним, за прошлые сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для более 50 тыс. семей в Донецкой области, чьи дома были обесточены из-за вражеских обстрелов.

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