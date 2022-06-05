Враг обстреливает Харьковщину из тяжелого оружия. Есть раненые. Наиболее горячо - в районе Изюма, - Синегубов

На протяжении минувших суток враг продолжил обстреливать населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные сооружения, произошли пожары. Из тяжелого оружия обстреляны Дергачи и окрестные села. Пострадавших нет.

Также враг обстрелял населённые пункты Чугуевского района. В г. Чугуеве ранение получил мужчина 52 лет. В селах Коробочкино и Чкаловское - 2 раненых. Еще 2 раненых в пгт Малиновка. В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина", - говорится в сообщении.

Также Олег Синегубов отметил, что на Харьковском направлении оккупанты пытаются обстреливать позиции украинских защитников и удержать ранее захваченные территории.

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"В районе Черкасских Тишек россияне применили фосфорные боеприпасы. В районе Изюма наиболее горячо. Оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Долгенькое - Долина и Бражковка - Вернополье. Наши Вооруженные силы удерживают позиции и наносят врагу ощутимые потери", – добавил он.