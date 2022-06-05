На освобожденных от оккупантов территориях Украины наблюдается увеличение количества преступлений, - Енин

Правоохранители фиксируют увеличение числа преступлений на деоккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы наблюдаем определенный рост количества преступлений, которые фиксируют органы Национальной полиции. Это является определенным образом естественным процессом, поскольку люди возвращаются в свои помещения, они видят следы определенных ограблений. Пока до конца не понятно, совершены ли эти преступления оккупантами или в тот период , когда этих людей просто не было. Мы тщательно фиксируем все эти заявления и направляем наши усилия на скорейшее раскрытие этих преступлений", - сказал Енин.

Кроме того, он добавил, что полицейские уже раскрыли не менее 4 тыс. из 10 тыс. зарегистрированных в условиях военного положения имущественных преступлений.

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