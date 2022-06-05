Оккупантам поставили задачу до 10 июня захватить Северодонецк или "Дорогу жизни", - Гайдай
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Российское командование поставило задачу для солдат РФ захватить Северодонецк или "Дорогу жизни".
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Северодонецк условно поделен пополам. Рашисты бросили все силы, чтобы выполнить задачу Дворникова (российский генерал. - Ред.) – до 10 июня или взять областной центр, или захватить "Дорогу жизни", - сказал глава ОВА.
По словам Гайдая, россияне не ожидали такого сопротивления украинских защитников.