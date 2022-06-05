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Путин угрожает новыми обстрелами Украины: "Будем наносить удары по объектам, которые пока не трогаем"

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Путин угрожает новыми обстрелами Украины: "Будем наносить удары по объектам, которые пока не трогаем"
Российский диктатор Владимир Путин назвал "суетой" решения западных стран о поставках Украине дополнительных вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин. 

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Топ комментарии

  • Oksana Kolesnykova
    Щоб ти здох швидше
  • Sophia-Maria Duglass
    Там у кацапов запасных хутиных , як в Бразилии обезьян 🤣🤣🤣
    Надо уничтожать гнездо в целом
  • Алекс Германов
    Какой страшный)) Можно подумать, шо до этого он не стрелял по чему мог.
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