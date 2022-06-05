Новости • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты атаковали побережье Николаевщины, порты и зернохранилища, - ОК "Південь"

13 97942
Оккупанты атаковали побережье Николаевщины, порты и зернохранилища, - ОК "Південь"
Российские военные утром обстреляли ракетами черноморское побережье Николаевщины, порты и зернохранилища.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Одесского горсовета со ссылкой на оперативное командование "Південь".

Как отмечается, оккупанты запустили ракеты с акватории Черного моря и территории России.

Первые ракеты были запущены еще ночью из акватории Черного моря. Тогда же силы ПВО сбили их на подлете к Николаевской области. Уже на рассвете оккупанты снова нанесли массированные ракетные удары с применением авиации, но и тогда ПВО обезвредило 2 снаряда.

Уже с территории Черного моря и России оккупанты применили крылатые ракеты и попали по базированию черноморского побережья Николаевской области, портам и зернохранилищам.

"Такие дерзкие действия вновь раскрывают истинные намерения страны-террориста: псевдоопека гуманитарными коридорами и разблокированием портов - это лишь повод получить доступ к морской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Взрывы в Николаевской области были слышны в Одессе.

Читайте также: Военные моряки сбили две российские ракеты над Николаевщиной, - ВМС

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Байден яким боком до того, що цілий рік Буба не готувався до нападу? Вже не кажучи про три роки його зЕзедентства.
    Хоча ні, готувався. Розміновував та будував дороги для кацапів.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Чого причепилися до Байдена? Байдена вибрали Президентом американці і по Америці ніхто не стріляє, там на оборону виділяють достатньо грошей і кожного року спускають на воду підводні човни, стають в стрій новітні літаки, на бойове чергування ракетні комплекси. Військові США отримують гідну зарплату і забезпечення. Беріть зброю у Володимира Зеленського, якого Ви вибрали Президентом у 2019 році і який Вам обіцяв , що хуже не буде. Це ж Ви себе зробили разом? Заморозили всі ракетні програми, не виконували оборонне замовлення, не закупили в ЗСУ жодного бронежилета, шолома, форми, скоротили військо у воюючій країні на 40 тисяч і військові мали заборгованність по випліті зарплати на мільярди, що змусило багатьох звільнитися і виїхати в Європу. Володя виключно всі гроші витратив на покупку спеціальної техніки: асфальтоукладники, екскаватори, бітумовози, самоскиди для перевезення грунту і щебня..., для закупки у росії і білорусі бітума. Запитайте у свого Президента, чому він Вам не дає зброю. А шще не забулися вилучити клінстрони, посадити бойових генералів по сфальшованих справах Марченко, Павловського і спецпризначенців Ріфа, Кузьменко, Дугарь. Порушили купу справ на Звіробій, Геращенко та інших.
  • Ksenia VB
    Зеля там наскладав зерно ?
    Вони ще знищать всі наші сховища
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости