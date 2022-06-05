Оккупанты атаковали побережье Николаевщины, порты и зернохранилища, - ОК "Південь"

Российские военные утром обстреляли ракетами черноморское побережье Николаевщины, порты и зернохранилища.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Одесского горсовета со ссылкой на оперативное командование "Південь".

Как отмечается, оккупанты запустили ракеты с акватории Черного моря и территории России.

Первые ракеты были запущены еще ночью из акватории Черного моря. Тогда же силы ПВО сбили их на подлете к Николаевской области. Уже на рассвете оккупанты снова нанесли массированные ракетные удары с применением авиации, но и тогда ПВО обезвредило 2 снаряда.

Уже с территории Черного моря и России оккупанты применили крылатые ракеты и попали по базированию черноморского побережья Николаевской области, портам и зернохранилищам.

"Такие дерзкие действия вновь раскрывают истинные намерения страны-террориста: псевдоопека гуманитарными коридорами и разблокированием портов - это лишь повод получить доступ к морской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Взрывы в Николаевской области были слышны в Одессе.

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