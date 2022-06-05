"Вытащили из ада": 66 человек эвакуировали из Лисичанска

Из Лисичанска в Луганской области эвакуировали 66 человек. Обстрелы оккупантами не утихают.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Вытащили из ада. Из Лисичанска эвакуировано 66 человек! Тихо. Без анонса. Проехали по бомбоубежищам. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности.

Оставшиеся, прошу – оставайтесь в укрытиях. Обстрелы не утихают! Гумгрузы завезены", - рассказал глава обладминистрации.

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