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МИД ожидает от спикера парламента Венгрии справку о его психическом здоровье, - Николенко

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МИД ожидает от спикера парламента Венгрии справку о его психическом здоровье, - Николенко
В МИД отреагировали на слова спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, заявившего о "психических проблемах" у президента Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке.

А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", – отметил Николенко.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры требовать у партнеров поддержки.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Щось подібне вже бачили на стадіоні... Від самої зелені також довідку потрібно, хоча результат там ясний і так.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Хамство во внешней политике во всеуслышание не приемлемо ни в одной цивилизованной стране. Клован постоянно хамит европейским партнерам, пытаясь поднять свой рейтинг в Украине и одновременно заглядывает в шоколадный глазик путлера. Спасибо 73% гражданам Украины, которые устали от войны. Теперь полегче стало? Второе дыхание открылось?
  • Чайка Київ
    При всій моїй зневазі до мад'ярського керівництва, не можу не погодитися з тим, що донедавна манера бикування була притаманна, виключно, кацапам.
    І ось зараз найвеличніВшивий лідер всесвіту і його пліснява паства, в манері ******** прихвостнів, робить все для того, щоб Україна втратила підтримку Заходу, і можливість членства в ЄС та НАТО.
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