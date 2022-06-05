Венгрия настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию, - Стефанчук о заявлении Кевера

Спикер ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера: весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает не за заявлениями президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию".

В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине, в том числе закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена ​​достаточно быстро", – говорится в сообщении.

Стефанчук подчеркнул, что Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами, опускаться до личных оскорблений и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня.

"А это - оружие, которым они могут защитить свои дома от российской орды. И не надо спекулировать на том, что это оружие будет использовано против них, скрывая за этим свое нежелание им же и помочь. Такие заявления являются циничными, позорными, безответственными и только играют на руку российскому агрессору", - добавил спикер ВР.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры требовать у партнеров поддержки.

В МИД ожидают от спикера парламента Венгрии справку о его психическом здоровье.

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