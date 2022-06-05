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Украинцам планируют списать долги по кредитам на уничтоженное во время войны имущество. Законопроект уже готовят, – Гетманцев

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Украинцам планируют списать долги по кредитам на уничтоженное во время войны имущество. Законопроект уже готовят, – Гетманцев
Розробляється законопроєкт про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - говорится в сообщении.

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Гетманцев отметил, что законопроект будет внесен в Раду в течение следующей недели.

"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", – добавил он.

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Топ комментарии

  • Иван Петров 7e15acdf
    Больше всех пострадали громадяни Фирташ и Коломойский. Понять и простить.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    похоже рабиновичи опять нащупали золотую жилу...
  • valera ivolgov
    Оце так одолжєніє.
    А за борги за комуналку безробітних українців теж будуть висиляти з квартир чи
    знову продавати собаку?

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