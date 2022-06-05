На территории ДВРЗ нет военной техники, о которой рассказывает Минобороны РФ, - глава "Укрзализныци" Камышин

На территории Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве, который сегодня обстреляли крылатыми ракетами решисты, не было военной техники.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

"Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые мы используем для вывоза экспортной продукции", - написал Камышин. Он пригласил СМИ убедиться в этом, посетив предприятие.

Напоминаем, в Минобороны РФ заявили, что цель удара по ДВРЗ - "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия".

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