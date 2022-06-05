Путин побоится наносить ядерные удары, это нужно доносить до наших зарубежных друзей, - советник главы МВД Денисенко

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Путин никогда в жизни не выпустит ядерной ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя заявление, которое сделал в воскресенье Путин в интервью, появившемся буквально после утреннего обстрела Киеве, в котором он начинает угрожать миру "адекватными ответами", если Украине будет предоставлено оружие, Денисенко сказал, что считает это для нас "на самом деле очень плохим сигналом".

"Ибо я очень переживаю, что сейчас ряд стран начнет сомневаться, предоставлять ли нам оружие или нет, когда, в каких количествах", - проинформировал советник министра.

По убеждению Денисенко, именно поэтому дипломатический фронт становится одним из определяющих вообще для Украины. Он считает, что Путин блефует.

"С моей точки зрения, он лжет - никогда в жизни он не выпустит ядерной ракеты. Но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки. И, к сожалению, у нас есть опасения относительно того, что определенные страны, определенные лидеры могут начать достаточно долго думать и долго обсуждать правду или неправду говорит Путин", - уточнил Денисенко.

"На самом деле он побоится делать какие-либо ядерные удары. И это нужно доносить до наших зарубежных друзей", - сказал он.

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