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С Путиным можно обсуждать только окончание войны и выплату репараций Украине, - Стефанчук

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С Путиным можно обсуждать только окончание войны и выплату репараций Украине, - Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что переговоры с Путиным могут касаться только вопросов выплаты репараций и окончания войны.

Об этом он заявил в интервью Die Welt, передает Цензор.НЕТ.

"Я глубоко убежден, что с Путиным можно поговорить только в одном направлении: когда он остановит эту кровавую войну и когда будет компенсировать Украине нанесенный ущерб репарациями", - сказал он.

По его словам, есть большая разница между "Украина должна победить" и "Россия не должна победить".

Поэтому, добавил Стефанчук, переговоры с Путиным можно вести только в направлении победы Украины.

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Топ комментарии

  • TarganRun
    Пристрелити ***** і весь діалог!
  • Igor Shevtsov
    цікаво чому з Гітлером після закінчення 2 світової війни ніхто не вів такі переговори? можливо тому що Стефанчука тоді ще не було?
  • Ustym Karmaliuk
    Путін не буде вести перемовин з Україною, він забагато поставив на цю війну і буде "дожимати".
    Тому Україні слід не жити в ілюзіях, а офіційно визнати режим путіна фашистським і відмовитись вести з ним перемовини до зміни режиму в Кремлі. (окрім гуманітарних питань по обміну тіл, полонених і евакуації, що мають проводитись окремою групою переговірників).
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