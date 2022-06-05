С Путиным можно обсуждать только окончание войны и выплату репараций Украине, - Стефанчук
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что переговоры с Путиным могут касаться только вопросов выплаты репараций и окончания войны.
Об этом он заявил в интервью Die Welt, передает Цензор.НЕТ.
"Я глубоко убежден, что с Путиным можно поговорить только в одном направлении: когда он остановит эту кровавую войну и когда будет компенсировать Украине нанесенный ущерб репарациями", - сказал он.
По его словам, есть большая разница между "Украина должна победить" и "Россия не должна победить".
Поэтому, добавил Стефанчук, переговоры с Путиным можно вести только в направлении победы Украины.