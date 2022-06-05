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Папа Римский Франциск призвал к "настоящим переговорам" о прекращении войны в Украине

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Папа Римский Франциск призвал к "настоящим переговорам" о прекращении войны в Украине
Папа Римский Франциск обратился с призывом по случаю 100 дней после начала широкомасштабной агрессии против Украины, призвав к настоящим переговорам, чтобы остановить жуткое уничтожение городов и сел нашей страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"В день Пятидесятницы осуществилась мечта Господа относительно человечества: через 50 дней после Пасхи народы, говорящие на разных языках, встречаются и понимают друг друга. Однако, теперь, через сто дней после начала вооруженной агрессии против Украины, на человечество снова спустился кошмар войны , которая является отрицанием Божьей мечты: воюющие народы, народы, убивающие друг друга, люди, которые вместо того чтобы приближаться, вынуждены удаляться от своих домов", – сказал понтифик.

Глава католической церкви призвал лидеров стран таки сесть за стол переговоров: "Не ведите человечество к уничтожению. Пусть же начнутся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и о приемлемом решении. Пусть будет услышаны исполненные отчаяния крики страдающих людей – видим это в медиа каждый день, – пусть сохраняется уважение к человеческой жизни, пусть остановится жуткое уничтожение городов и сел на востоке Украины".

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Топ комментарии

  • переигравший ботокс
    Ало, Папа, прокинься, ти обісрався. Ми не народи, що вбиваемо один одного, ми взагалі нікого не вбиваємо, ми лише захищаемось від ворога, яких прагне знищити укрїнську націю та Україну. До яких преговорів ти закликаешь Україну, ти шо, зглузду зїхав?
  • Don Bessam dc0e2bc1
    заодно хай опрылюдныть скоко ******** хранят в банках ватикана...
  • Paul Foxen
    *ну хахли, ну мілінькіє, ну здайтєс, бізнєс гаріт, гешефт тєряєтся, транши з бункєра нє пріходят новиє, на плоть і кровь хріста опохмєлітся ні хватаєт, на чорненького хлопчіка на вечір не вистачає грошенят, ну українчікі, ну ви ж мої рідненькі. здайтесь, христом богородіцей молю* (с) латіно-ділдо Папа
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