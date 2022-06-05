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ВСУ смогут выбить оккупантов из Северодонецка, но город не имеет огромного стратегического значения, - Гайдай

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ВСУ смогут выбить оккупантов из Северодонецка, но город не имеет огромного стратегического значения, - Гайдай
Вооруженные Силы Украины могут отвоевать Северодонецк, но город не имеет огромного значения в стратегическом плане.

Об этом в интервью Суспільному заявил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь военное командование должно принимать решение, потому что выбить россиян из Северодонецка – возможно. Эта задача нам по силам. Единственное – а какой будет следующий шаг? Они отойдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все. В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения.

В этом отношении имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть это - господствующие высоты. Но в политическом плане Северодонецк – это областной центр. Его отбить - это поднимет наш моральный дух достаточно мощно, а россиян деморализует - после того, как они заявляли, что полностью его контролируют", – пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупантам поставили задачу до 10 июня захватить Северодонецк или "Дорогу жизни", - Гайдай

Топ комментарии

  • mrSmith
    Нехай ЗСУ роблять те, що вважають за потрібне.
    Вони свою справу знають!
  • Paul Foxen
    Безмозгла там зараз наконтрлює, що прокинемось, а ЗСУ все стоять кордон Польщі вже захищають, бо Харків, Київ і Львів не має величезного стратегічного
  • Sergey Stolyarenko
    А люди, які там живуть тако ж не мають ніякого стартегічного значення? Свою дуп захистили і на вс еінше глубоко наср...и? Так само як то було і на початку повномаштабного вторгнення той самої ж прикордоннї території Сумщини, але потім пішло все не за планом і вся ваша ОПа була здивована, як так Охтирка ще й змогла відбити навалу орків...(навіть ваша Люся-триндичиха-рупорЗЕ про це заявляла!)?
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