Украине на восстановление разрушенных дорог нужно более двух лет и 900 миллиардов

По состоянию на сегодняшний день восстановление разрушенных во время военных действий дорог требует 900 миллиардов гривен.

Об этом во время общенационального марафона 5 июня сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время для восстановления дорог нужно 900 миллиардов гривень. Чтобы восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру, понадобится 2-4 года. Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в РФ", - отметил Ивко.

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Он сообщил также, что в настоящее время в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и 302 искусственных сооружения — мостов, путепроводов, эстакад.

"Но мы каждый день работаем над восстановлением. Уже расчищено 930 км дорог и обустроено 40 временных сооружений и объездов", - отметил Ивко.

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