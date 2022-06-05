ФСБ признает, что Россия проигрывает информационную войну, - ЦПД
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну", - говорится в сообщении.
Роспропаганда пыталась влиять на население следующим образом:
1. Использованием образа "вежливых людей" 2014 года (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения и т.п.)
2. Видео солдат, несущих людям мир (в виде новых учебников в школе, медицинского оборудования и т.п.)
3. Видео совместных действий российских и "правильных" украинских солдат против украинских "нацистов и бандеровцев"
4. Многочисленными обращениями украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и в мире.
5. "Работой" с людьми, которые по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей - преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания и т.д.
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