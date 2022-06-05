Евросоюз разработал план отказа от российского газа, – еврокомиссар Бретон
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Нам придется освободиться от российского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все на протяжении многих лет, чтобы разделить Европу", – отметил Бретон.
В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС поступало из России. Если Кремль когда-нибудь приостановит эти поставки во Францию, уверяет Тьерри Бретон, то страна к этому готова.
"Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на это... Мы импортируем из России 155 миллиардов кубометров в год", - заявил Бретон.
По его словам, новый план будет включать "50 миллиардов кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 миллиардов из существующих трубопроводов, ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей, составляющих 25 миллиардов кубических метров".
Перезапуск угольных электростанций также является рассматриваемым вариантом.