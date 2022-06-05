На матч с Уэльсом можно приобрести виртуальные благотворительные билеты – деньги пойдут на восстановление Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Собранные средства традиционно будут перечислены через платформу UNITED24 на одно из направлений помощи – восстановление Украины. Ценовой диапазон, категории благотворительных билетов, а также гарантируемые бонусы не изменились.
Каждый, кто приобретет благотворительный билет, получит его уникальную виртуальную копию, а также благодарственное письмо от одного из игроков. Наиболее преданные благотворители снова смогут выиграть футболку игрока сборной с автографом.
Купить виртуальные билеты и узнать о категориях и бонусах подробнее можно здесь: https://kardiff.ticketsbox.com/ru/event/uels-ukrayina-virtualnij-kvitok.html
Организаторами сбора выступили компания VBET Ukraine, Украинская ассоциация футбола и билетный сервис TicketBox.
Напомним, что на предыдущий матч между Шотландией и Украиной, который выиграла национальная команда со счетом 3:1, менее чем за 40 часов было продано билетов на сумму 415 000 грн.
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