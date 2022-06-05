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Война в Украине вызвала панику в Европе, - Эрдоган

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Война в Украине вызвала панику в Европе, - Эрдоган
Вторжение России в Украину вызвало панику среди стран Европы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед членами правящей "Партии справедливости и развития".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"В то время, как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе в результате украинско-российского кризиса", - заявил Эрдоган в своем выступлении.

Глава турецкого государства добавил, что молится за то, чтобы мир как можно быстрее вышел из кризиса, вызванного вторжением российских войск на территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, - Эрдоган

Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Хвати кацапів називати руськими. Вони до Русі не мають ніякого відношення. Просто їх петро1 в 1721 році так назвав. До цього вони були московитами і населення московії складалось з мері, муроми, мещери, вєсі, печори, пермі, мокші, мордва, єрзі та бгато інших, які в свій час перетрахались з угро-фінськими племенами.
  • Dima30
    Ердоган абсолютно неправий коли порівнює Сирію та Україну та викликану тим гуманітарну кризу.У Сирії громадянська війна ,або повстанська, проти уряду Башара Асада.В Україні війна з іншою країною,це принципова різниця.
  • Микола Чуприна
    а еще хотелось бы спросить, как там у вас изжоги нет от краденого украинского зерна, которое вы у орды скупаете?
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