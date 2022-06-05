Адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте (обновлено)

Украинский военный, адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте.

Об этом в фейсбуке сообщили бывший политзаключенный Кремля, военный Олег Сенцов и бизнесмен Андрей Ставницер, передает Цензор.НЕТ.

"Масси Найем – тяжело ранен, везут в больницу", сообщил Сенцов.

Ставницер сообщил, что Найем ранен в голову, его везут в госпиталь в Днепре.

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Маси Найем является братом экс-нардепа, заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема. Он уточнил в телеграме, что у брата тяжелое ранение головы и глаза.

"Был в коме, иногда приходит в себя; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Спасибо всем за помощь", - указал Найем.