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Киев как основная цель РФ остается под угрозой, - Маляр

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Киев как основная цель РФ остается под угрозой, - Маляр
Столица Украины остается главной целью России, потому постоянно находится под угрозой.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы говорили всегда откровенно, что Киев постоянно под угрозой. Действительно люди возвращаются (в столицу – ред.) ... по разным причинам. Но все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе и Киев, как основная цель Российской Федерации, ею и остается", - указала она. 

Напомним,  5 июня около 6 утра на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.

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