В Мариуполе взрослый и ребенок подоорвались на "разминированном" пляже

Двое жителей Мариуполя подорвались на заминированном российскими оккупантами пляже. Один из погибших – восьмилетний мальчик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Снова печальные новости. Мы получили подтверждение от наших источников из круга оккупационных властей, что действительно в пятницу, 03 июня, на пляже "Песчаный" два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших - мальчик 8 лет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пляж "Песчаный" - это примыкающий к Мариупольскому порту пляж, который оккупанты так показательно, на камеры, разминировали с помощью работов-минеров. После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко подчеркнул, что пляжи разминированы и открыты для посещения.

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"Результат – две смерти мариупольцев. Еще две смерти на руках Иващенко. Еще две смерти на руках российских военных. Еще две жертвы войны, уже даже без обстрелов и бомбардировок", - подчеркнул Андреющенко.

Несмотря на трагедию, оккупационная администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляжи. "Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", - подытожил советник мэра.

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