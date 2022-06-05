В Сербии сообщили, что из-за санкций ЕС останутся без российской нефти

Нефтяная промышленность Сербии вскоре потеряет возможность поставлять российскую нефть через Адриатический нефтепровод (JANAF).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1, такое заявление сделали в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечают, что Сербия не единственная европейская страна, на которую повлияет новый пакет санкций ЕС, но обещают сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасные поставки нефти.

"Новый пакет санкций запрещает поставки российской сырой нефти через любой порт, морским путем, а Сербия импортирует сырую нефть, доставляемую танкерами в порт Омишаль (в Хорватии). Это значит, что нет возможности поставлять больше российской сырой нефти на НПЗ Панчево, но Сербия могла бы импортировать все другие виды сырой нефти, кроме российской. В частности, раньше мы импортировали нефть из Ирака и некоторых других стран", - отмечают в министерстве.

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Впрочем, там признают – сделать это непросто. "Одним из ожидаемых последствий нового пакета санкций ЕС является давление на спрос, потому что другие страны также будут искать альтернативу импорту нефти из России", - объясняют в министерстве.

Также там обещают работать над увеличением запасов сырой нефти, которая "при стабильных запасах нефтепродуктов обеспечивала дополнительную безопасность на случай срывов рынка".

Напомним, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Беларуси.

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