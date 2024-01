Россия несет прямую ответственность за какие-либо дефициты в международной торговле зерном, - Боррель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в воскресенье в Tвиттере написал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Нельзя допускать захватнических войн. Санкции ЕС направлены против способности России продолжать эту войну. Они не нацелены против пшеницы. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка полностью исключены из санкций. Постоянная блокада Россией украинских портов препятствует экспорту тонн зерновых, таких как пшеница и кукуруза, заблокированных сейчас в Украине, которая является одним из основных мировых производителей", - сказано в сообщении.

Боррель подчеркнул, что именно Россия "несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном, и вместо того, чтобы прекратить свою агрессию, активно пытается переложить ответственность за продовольственный кризис на международные санкции. Это дезинформация".

"ЕС и дальше будет демонстрировать свою полную солидарность со странами по всему миру в преодолении последствий войны. Президенту Путину нужно прекратить войну против Украины. Надо восстановить территориальную целостность Украины. Это в интересах всего международного сообщества. Мы будем вместе с Украиной", - подчеркнул Боррель.

Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russia’s capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8