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Россия несет прямую ответственность за какие-либо дефициты в международной торговле зерном, - Боррель

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Россия несет прямую ответственность за какие-либо дефициты в международной торговле зерном, - Боррель
Полную ответственность за нехватку зерна на международном рынке и связанные с этим угрозы глобальной продовольственной безопасности несет Россия, которая развязала неспровоцированную войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в воскресенье в Tвиттере написал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Нельзя допускать захватнических войн. Санкции ЕС направлены против способности России продолжать эту войну. Они не нацелены против пшеницы. Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка полностью исключены из санкций. Постоянная блокада Россией украинских портов препятствует экспорту тонн зерновых, таких как пшеница и кукуруза, заблокированных сейчас в Украине, которая является одним из основных мировых производителей", - сказано в сообщении.

Боррель подчеркнул, что именно Россия "несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном, и вместо того, чтобы прекратить свою агрессию, активно пытается переложить ответственность за продовольственный кризис на международные санкции. Это дезинформация".

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"ЕС и дальше будет демонстрировать свою полную солидарность со странами по всему миру в преодолении последствий войны. Президенту Путину нужно прекратить войну против Украины. Надо восстановить территориальную целостность Украины. Это в интересах всего международного сообщества. Мы будем вместе с Украиной", - подчеркнул Боррель.

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