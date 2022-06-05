Украинские операторы не отключают мобильную связь на оккупированных территориях, это делают россияне, - Госспецсвязи

Один из операторов сделал на номера украинцев фейковую рассылку сообщений, что якобы СНБО принял решение о прекращении предоставления услуг украинскими операторами в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм Госспецсвязи.

"Эта информация не соответствует действительности и является очередной информационно-психологической операцией России. Никаких подобных распоряжений СНБО не давал и не мог дать.

С начала войны украинские власти заняли четкую и понятную позицию - ни в коем случае не ограничивать возможность получения услуг мобильной связи и интернета для наших граждан, независимо от того, живут они на оккупированных территориях или нет. Для государства очень важно, чтобы граждане оставались на связи и имели возможность связаться с родными, вызвать экстренные службы и получать правдивую информацию о ходе войны.

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Для этого и перед началом российского вторжения, и в первые дни войны Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи дал соответствующие разъяснения всем украинским операторам", - говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты отключают украинскую связь, в частности на Херсонщине, и пытаются обвинить в этом украинские власти.

"В этот раз врагами была проведена спецоперация по рассылке от номера Ukraine@ лживого сообщения об отключении связи.

Цель врагов ясна – лишить граждан возможности получать правдивую информацию, оставив единственным возможным источником российскую пропаганду, оборвать связь с родными, чтобы увеличить панические настроения и обвинить украинские власти в том, что они отказались от своих граждан.

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Подчеркиваем, что для нас все регионы являются частью Украины, каждый житель временно оккупированных территорий - такой же наш земляк, как и все остальные.

Призываем не верить вражеской пропаганде", - подчеркнули в Госспецсвязи.

Там напоминают, что при отсутствии мобильной связи и интернета, можно получать достоверную официальную информацию на средних волнах радио (частоты 1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников, а также на раскодированных спутниковых каналах по следующим параметрам:

▪️ спутник: Hotbird 13;

▪️ частота: 11 219 МГц;

▪️ поляризация: H (горизонтальна);

▪️ символьная скорость: 29 900;

▪️ коррекция ошибок: FEC 3/5.

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