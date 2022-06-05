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США разрешат двум компаниям поставлять венесуэльскую нефть в Европу, - Reuters

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США разрешат двум компаниям поставлять венесуэльскую нефть в Европу, - Reuters
Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA могут начать отгружать нефть из Венесуэлы в Европе уже в следующем месяце, чтобы компенсировать прекращение нефтяных закупок в россии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters, ссылаясь сразу на пять источников, подтвердивших эти намерения.

"Ожидается, что объемы нефти, которые будут получать Eni и Repsol, невелики, поэтому влияние на мировые цены будет умеренным. Однако "зеленый свет" Вашингтона на восстановление давно замороженных потоков венесуэльской нефти в Европу может дать символический импульс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро", - отмечается в сообщении.

Перед этим Государственный департамент США направил письмо обеим европейским компаниям, где отметил целесообразность возобновления поставок из Венесуэлы. В Вашингтоне надеются, что это поможет Европе снизить энергетическую зависимость от россии, а также сократит поток нефти из Венесуэлы в Китай. Другая цель состоит в том, чтобы убедить Мадуро возобновить политические переговоры с оппозицией в его стране.

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Две европейские энергетические компании, имеющие совместные предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, могут относить нефть на счет неуплаченных долгов и просроченных дивидендов. При этом ключевым условием является то, что полученная нефть "должна отправляться только в Европу, и ее нельзя перепродавать в другом месте".

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