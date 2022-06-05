На Восточном направлении 5 июня уничтожены 43 оккупанта, 1 вертолет - ОТУ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 5 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 43; вертолетов – 1; АТТ – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток уничтожены 60 российских оккупантов, два склада с боеприпасами, 34 единицы техники рашистов, - ОТУ "Схід"