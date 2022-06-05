На Восточном направлении 5 июня уничтожены 43 оккупанта, 1 вертолет - ОТУ "Схід"
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Сегодня, 5 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 43; вертолетов – 1; АТТ – 2".
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