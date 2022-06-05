Около 60% территории Запорожской области временно оккупировали россияне, - начальник ОВА Старух

Во время рабочей поездки в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Среди прочего, начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух доложил, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части области продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

В Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

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"За последние 15 дней наибольшее количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", – сказал начальник ОВА.