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Около 60% территории Запорожской области временно оккупировали россияне, - начальник ОВА Старух

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Около 60% территории Запорожской области временно оккупировали россияне, - начальник ОВА Старух
Во время рабочей поездки в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Среди прочего, начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух доложил, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части области продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

В Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

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"За последние 15 дней наибольшее количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", – сказал начальник ОВА.

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Топ комментарии

  • Alex Smith bb5fe51c
    60 процентов.....все благодаря зебилью - предателям,которые разминировали чонгар и запустили коридором кацапскую падаль,как и под Киев.
  • Сергій Тим ( 25%)
    "За те який ви класний асфальт поклали (при цьому половину коштів розікрали) о найвеличніший Оман Офшорович Боневтік!" - начальник ОВА Старух.

    ДЕ АЗОВЦІ Zегній?!?!?!!
  • 18c49ed2
    А он сегодня спросил Боневтика про причину такой быстрой оккупации большей части Запорожской области? Ведь была возможность задать вопрос лично, чтобы все присутствующие услышали ответ "величайшего".
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