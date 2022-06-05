Петиция к Зеленскому о запрете салютов набрала необходимое количество голосов. Президент поручил Кабмину решить этот вопрос

Президент Украины отреагировал на петицию, набравшую более 25 тысяч голосов за запрет салютов во время военного положения

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на официальном сайте Главы государства.

В ответе отмечается: "Благодарен автору петиции за неравнодушие к общественным интересам и проблемам, которые беспокоят всех украинцев. В частности, по поводу тяжелых последствий для граждан и окружающей среды, использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в условиях военного положения, когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних питомцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью.

Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию а их продажа и использование действующим законодательством не определены.

Согласно статье 1 Закона Украины "О национальной полиции" решение вопросов обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержки публичной безопасности и порядка относится к сфере деятельности Национальной полиции Украины, которая направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины.

Учитывая изложенное, электронная петиция направлена ​​в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять необходимые меры реагирования и проинформировать А.М.Плиску (автора петиции, - ред) о результатах".