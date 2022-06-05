Российские оккупанты обстреляли жилые районы Харькова, - Синегубова
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Вечером 5 июня враг усилил обстрелы Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм начальника ОВА Олега Синегубова.
"Внимание, жители Харькова и района! Российские оккупанты снова обстреливают жилые районы областного центра. Находитесь в укрытиях! Не игнорируйте сигналов тревоги!", - призвал он.
Суспільне указало, что непрерывные обстрелы продолжались не менее получаса. Горожане сообщали изданию о взрывах на севере и востоке города, а также в районе Новых Домов.
Местные паблики пишут, что пропадает домашний интернет, свет, вода.