Молдавские пограничники задержали украинского депутата Яковенко

В Молдове был задержан депутат Верховной Рады ВР Евгений Яковенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, молдавское издание News Maker со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции сообщает, что на границе был задержан депутат Верховной Рады Украины Евгений Яковенко.

Глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю подтвердил эту информацию и добавил, что Яковенко был объявлен в международный розыск Беларусью. Там он обвиняется во взяточничестве и коррупции, в связи с чем зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

В настоящее время Яковенко помещен в следственный изолятор.

Яковенко выиграл парламентские выборы по мажоритарному округу №52 от "Батькивщины". Но в Раде был внефракционным депутатом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутат Госдумы РФ Морозов предложил похитить министра обороны страны НАТО (обновлено). ВИДЕО