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Молдавские пограничники задержали украинского депутата Яковенко

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В Молдове был задержан депутат Верховной Рады ВР Евгений Яковенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, молдавское издание News Maker со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции сообщает, что на границе был задержан депутат Верховной Рады Украины Евгений Яковенко.

Глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю подтвердил эту информацию и добавил, что Яковенко был объявлен в международный розыск Беларусью. Там он обвиняется во взяточничестве и коррупции, в связи с чем зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

В настоящее время Яковенко помещен в следственный изолятор.

Яковенко выиграл парламентские выборы по мажоритарному округу №52 от "Батькивщины". Но в Раде был внефракционным депутатом.

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Молдавские пограничники задержали украинского депутата Яковенко 01

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Топ комментарии

  • Александр Александров 7fa1b22d
    "був оголошений у міжнародний розшук Білоруссю"

    ЩО ЦЕ ЗА *****? Молдова, ти за кого, взагалі?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так ми ж офіційно не оголосили Білорусь країною-агресором (в нас же при владі штемпи, які чомусь вирішили, що вони самі хітрожопі; але це вже зовсім інша історія).
    Тобто, ми визнаємо міжнародно-правову легітимність РБ.
    То які питання до Інтерполу і до Молдови?
    На підставі чого вони не мають виконувати міжнародні конвенції, сторонами яких є Україна і Білорусь (в даному випадку - конвенцію про створення Інтерполу)?
  • Валентина Саюн
    Читаю Бутусова, Сєверодонецьк, тепер зрозуміло, чому від міста відмовляються ,забрехалися в офісі про ситуації на фронті. Якщо і надалі ЗСУ буде Мар'яна керувати, то тільки можна написати Тримайтесь і бережіть Україну
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