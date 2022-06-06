Против россиян в Украине воюют 1,5 тыс. белорусов, эта цифра будет расти, - Тихановская

Нашествие Российской Федерации Вооруженным силам Украины помогают сдерживать 1,5 тысяч граждан Беларуси.

Об этом Светлана Тихановская рассказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ многие белорусы захотели помочь украинцам, был сформирован батальон.

"В настоящее время это 1,5 тысячи человек. На самом деле, он (батальон. – Ред.) не один: их несколько в разных городах, под наблюдением украинской армии", – рассказала она.

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Тихановская подчеркнула, что ряды желающих воевать на украинской стороне продолжают пополняться.

"Многие в Беларуси хотят помочь Украине и в настоящее время проходят обучение в других странах. Сколько их и где они находятся, мне не разрешается говорить. Часто это люди, нуждающиеся в обучении, потому что у них нет опыта войны. Но наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти", - отметила оппозиционерка.