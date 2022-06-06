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Против россиян в Украине воюют 1,5 тыс. белорусов, эта цифра будет расти, - Тихановская

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Против россиян в Украине воюют 1,5 тыс. белорусов, эта цифра будет расти, - Тихановская
Нашествие Российской Федерации Вооруженным силам Украины помогают сдерживать 1,5 тысяч граждан Беларуси.

Об этом Светлана Тихановская рассказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ многие белорусы захотели помочь украинцам, был сформирован батальон.

"В настоящее время это 1,5 тысячи человек. На самом деле, он (батальон. – Ред.) не один: их несколько в разных городах, под наблюдением украинской армии", – рассказала она.

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Тихановская подчеркнула, что ряды желающих воевать на украинской стороне продолжают пополняться.

"Многие в Беларуси хотят помочь Украине и в настоящее время проходят обучение в других странах. Сколько их и где они находятся, мне не разрешается говорить. Часто это люди, нуждающиеся в обучении, потому что у них нет опыта войны. Но наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти", - отметила оппозиционерка.

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Топ комментарии

  • Игорь Вазианский
    А ця жопозиціонерка Свєтлана Цехановська не бажає узятися за зброю, щоби очолити військо? Чи сцикотно, вбити можуть. Зато була б 100% підтримка...
  • Andrew 874d6d4f
    А сколько на стороне парашенцов она посчитать не хочет?
  • andi Mir
    А хто ти така , що тобі взагалі таку інформацію дають? То Крим у неї спірне питання яке щось там розколює ,то десять розводщиків колій в Білорусі спасли Київ від захоплення, тепер оце. Який в неї правовий статус,щоб вона щось коментувала і отримувала інформацію яку може злити лукі - за життя свого чоловіка.
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