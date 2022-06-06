В течение 5 июня на Южном направлении уничтожены 59 оккупантов, 1 танк, 6 бронемашин, 1 ЗРК "ТОР", 1 РСЗО и 1 САУ, - ОК "Південь"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "В операционной зоне наших сил обороны обстановка динамично-напряженная.
Противник пытается улучшить свое положение, но, не преуспевая, укрепляется на оборонительных рубежах.
В течение дня по нашим позициям врагом нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52. В ответ по вражеским подразделениям нашей авиацией нанесено 3 поражения.
Также, при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями с учета боеспособных навсегда вычеркнуто 59 решистов, танк и 6 других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивная система залпового огня, самоходная гаубица. Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3 полевых состава боеприпасов.
Между тем, оккупационные власти в Херсонской области отбирают частный бизнес у местных предпринимателей. В частности, захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее.
В Николаевской области враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в тылу наших подразделений, пытаясь создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области.
В Черном море корабельная группировка вражеских кораблей в очередной раз переформатируется. В настоящее время в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся 1 надводный корабль и 1 подводная лодка, снаряженные 12 крылатыми ракетами. Также в готовности к действиям находятся 5 больших десантных кораблей".