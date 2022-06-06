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Наши защитники стоят крепко и мужественно, – Зеленский на передовых позициях в Соледаре. ВИДЕО

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5 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских войск в Соледаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

"Донечина. Соледар. Украинские позиции. Наши защитники стоят крепко и мужественно. Благодаря вам у нас есть и точно будет наша земля и наше государство. Спасибо каждому из вас за службу! Слава Украине", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    Найвеличніший лідер **********
    завжди вмів "дякувати кожному з них за службу ! "
  • Oresta Bartka
    За всю історію цивілізації, ще жодна нація не заплатила таку страшну ціну за будівництво доріг...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    і не говори - боти вже дістали Зеленського своїм асфальтом, здаванням Півдня, азовців та руйнуванням ВПК та оборони перед війною, а також численними порушеннями Законів України офісом президента та ним особисто

    - не начасі зараз - він стільки ще повинен зробити!

    Україна все ще тримається
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