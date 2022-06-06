Наши защитники стоят крепко и мужественно, – Зеленский на передовых позициях в Соледаре. ВИДЕО
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5 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских войск в Соледаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.
"Донечина. Соледар. Украинские позиции. Наши защитники стоят крепко и мужественно. Благодаря вам у нас есть и точно будет наша земля и наше государство. Спасибо каждому из вас за службу! Слава Украине", - отмечается в сообщении.