Боевая мощь оккупантов снизилась благодаря успешным контратакам ВСУ в Северодонецке, - американский Институт изучения войны

ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке Луганской области, благодаря чему снизили боевую мощь российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Несмотря на то, что российские силы продолжают перебрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные провели успешную контратаку в Северодонецке за последние 48 часов и оттеснили российские войска на восточную окраину города. Кроме того, россиян оттеснили и из южных населённых пунктов.

Эксперты также отметили, что украинские силы, вероятно, пытаются использовать продолжающееся сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.

"Контрнаступательное давление Украины, вероятнее всего, продолжит привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси", - говорится в сообщении.

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