Новости • Агрессия России против Украины, Война

Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине

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Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине
В понедельник, 6 июня, Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине. Основное внимание будет уделяться сексуальному насилию, связанному с конфликтом, и торговле людьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Планируются выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамиллы Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США.

Также ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Для участия в заседании Совета приглашена Украина, ожидается выступление постпреда при ООН Сергея Кислицы.

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН не отражает реального расклада сил в мире, - Кулеба

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Топ комментарии

  • Сергей Дьяченко 049a7168
    Заседай, не заседай - все равно получишь... вето от россии! Пустая трата времени эти их заседания.
  • Олег Шестакович
    О "занепокоєння" буде засідати!
  • Hanry Cikorsky
    Статья которую в РИА опубликовали и поспешно удалили 08:00 26.02.22

    Все обоснование нападения.

    Чтото пошло не так.

    https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.htm

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