В РФ заявили об обстреле пограничного поселка в Курской области
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В РФ утверждают, что утром 6 июня был обстрелян поселок Теткино Курской области, который располагается близко к границе с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт в Telegram.
"Сегодня ранним утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.