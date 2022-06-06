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В РФ заявили об обстреле пограничного поселка в Курской области

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В РФ заявили об обстреле пограничного поселка в Курской области
В РФ утверждают, что утром 6 июня был обстрелян поселок Теткино Курской области, который располагается близко к границе с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт в Telegram.

"Сегодня ранним утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Nikolay UA
    в Україні суки зносять міста, вбивають дітей та стариків, а вони повинні спокійно жити. Хер вам, а не спокій, хоча всім рашистам ВІЧНИЙ ПОКІЙ!!!
  • Natalia Linnik
    Яка сумна новина)))
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