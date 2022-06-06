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Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна "в ближайшие дни", - спикер президента Калин

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Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна "в ближайшие дни", - спикер президента Калин
Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится примерно 5 недель, чтобы начать операцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом спикер президента Турции Ибрагим Калин рассказал Anаdolu во время визита в Мадрид.

Он подчеркнул, что сейчас экономически и физически наиболее целесообразно транспортировать украинское зерно на международный рынок через порты Черного и Азовского морей.

По словам представителя Эрдогана, продолжаются консультации Турции по координации отправления и прибытия кораблей, которые будут перевозить груз, а также координации механизма, который будет создан между Турцией, Украиной, Россией и ООН.

"Могу сказать, что пока что в целом позитивная атмосфера", – очертил переговоры Калин и добавил, что "есть определенные законные ожидания безопасности" относительно того, что российские корабли не будут заходить в разблокированы порты.

Украинская сторона считает, что создание такого механизма и поставка собственной зерновой продукции на международный рынок будет в интересах страны. При этом российская сторона, говорит Калин, "не смотрит на это негативно".

"Международное сообщество уже движется в этом направлении. В ближайшие дни ожидаем некоторых конкретных решений по этому вопросу. Наши усилия в этом направлении продолжаются", - говорит он.

Он добавил, что ожидается встреча властей и экспертов по логистике, транспорту и сельскому хозяйству, чтобы обсудить этот вопрос в ближайшее время.

"Даже если мы договоримся об основных вопросах, то, наверное, понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать операцию. Потому что время работает против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку такого коридора, выезд кораблей. Поэтому говорим всем нашим коллегам и собеседникам, что чем быстрее мы начнем, тем лучше", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Турки втирают дичь. С кацапнёй нельзя в принципе договориться.
  • Svitlana Panasyuk e53d9d04
    Какое зерно? Которое у нас украли? Мы сейчас наше отдадим, а если кацапье не даст собрать мы с голоду сдохнуть должны, чтоб Европу и турков порадовать? Нет нет, сначала вы нам помогаете выиграть войну, а потом будет зерн
  • Микола Чуприна
    "Він підкреслив, що наразі економічно та фізично найбільш доцільно транспортувати українське зерно на міжнародний ринок через порти Чорного та Азовського морів."

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